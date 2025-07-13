Навіть якщо правила й існують для того, аби їх порушувати, це точно не стосується прання. І якщо ви не хочете втратити свої улюблені речі через неправильно запущену пральну машинку, краще їх знати, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Сортуйте одяг

Це правило старе як світ, і все ще чимало людей вирішують його ігнорувати. Зрештою за одну яскраву шкарпетку у купі білого одягу доведеться поплатитися – і краще не допускати такого розвитку родій.

Якщо ж ви не можете уникнути змішування кольорів, або ж перете різноколірний одяг, використайте поглинаючий колір лист – він забере вільні кольорові пігменти та не дасть їм передатися на інший одяг.

Попередньо обробляйте усі плями

Якщо ви хочете, аби одяг після прання був чистеньким, особливо великі плями варто запрати заздалегідь. Краще робити це одразу ж після того, як ви поставили пляму – адже тоді шанс позбутися від неї найвищий.



Плями потрібно обробляти перед пранням / Фото Pexels

Завжди періть рушники окремо

Існує кілька причин цього правила; передусім рушники, особливо кухонні, часто бувають дуже брудними, і тому потребують додаткової води та іншого режиму прання. Окрім того, рушники важкі, вони добре вбирають вологу та залишають ворсинки, що можуть прилипнути до делікатного одягу.

А окреме прання допомагає досягти кращого результату та запобігти утворенню цвілі.

Спортивний одяг періть у холодній воді

Спортивний одяг – це інвестиція. І щоб не зіпсувати ці дорогі речі, варто прати їх у прохолодній воді та не делікатному режимі. Можна також прати вручну, і завжди потрібно висушувати такий одяг на повітрі та рівній поверхні. Так ви збережете еластичність речей та захистите тканину.

Щомісяця очищайте пральну машину

Очищення пральної машини – це правило, про яке забуває забагато людей. Якщо цього не робити, зрештою ваш одяг не буде таким чистим після прання, як вам би хотілося. Окрім того, це може призвести до утворення грибка та плісняви всередині машини.

До слова, раніше ми вже розповідали про те, як можна почистити пральну машину народними засобами.