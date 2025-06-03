Розберімося разом з 24 Каналом, чому виникає конденсат у холодильнику і як цього уникнути.

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Неочевидні причини утворення конденсату

1. Часте відкривання дверцят

Кожного разу, коли ви відкриваєте холодильник, усередину потрапляє тепле і вологе повітря. Коли це повітря охолоджується, волога з нього осідає на холодних поверхнях у вигляді крапель.

2. Гарячі або теплі продукти

Поставивши в холодильник ще не охололі страви або каструлі, ви створюєте ідеальні умови для утворення пари, яка згодом перетворюється на конденсат.

3. Погане ущільнення дверей

Якщо гумова прокладка на дверцятах зносилася або нещільно прилягає, холодильник втрачає холод, а волога ззовні постійно потрапляє всередину, що сприяє появі вологи.



Чому утворюється конденсат в холодильнику / Фото Unsplash

4. Переповнення камери

Коли в холодильнику надто багато продуктів, повітря не може вільно циркулювати. Це створює "холодні плями", де з'являються краплі вологи.

5. Несправність системи No Frost або дренажу

У сучасних моделях холодильників є спеціальні дренажні отвори, через які зайва волога має виводитися. Якщо отвір забився або зламалася система розморожування, конденсат буде накопичуватись.

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Крім того, є низка продуктів, які не варто зберігати у холодильнику, адже вони можуть стати токсичними.

Як уникнути появи конденсату

Щоб уникнути утворення конденсату в холодильнику, важливо дотримуватись кількох простих правил. Насамперед не ставте в камеру теплу їжу – дайте їй повністю охолонути, щоб не підвищувати вологість усередині. Намагайтеся рідше й ненадовго відкривати дверцята, аби не впускати тепле повітря.

Також радимо періодично перевіряти гумові ущільнювачі: вони мають бути цілими й щільно прилягати, інакше холод "втікатиме", а волога потраплятиме всередину.

Конденсат у холодильнику – це не завжди привід для занепокоєння, але його надмірне накопичення може свідчити про неправильну експлуатацію або технічні проблеми.