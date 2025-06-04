Чимало людей викидають у смітник апельсинові шкірки та навіть не замислюються над усіма способами, у які їх можна використати, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

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Приготуйте апельсинову сіль

Апельсинова сіль ідеально підходить для сухого засолу птиці – як-от курки чи індички, її можна використати для запікання страв, або ж покривати краї келихів для маргарити. Також така сіль ідеально підходить для використання як завершальна сіль – можна тримати невеличку тарілку на столі, аби кожен міг приправити собі страву до смаку.

Приготувати її досить просто – на склянку солі потрібно додати 2 столові ложки меленої апельсинової цедри. Втім, будьте обережні, аби не зрізати білу серцевину зі шкірки, адже вона може дати небажаної гіркоти.

Зробіть скраб для тіла

Для того, аби приготувати елементарний пілінг, потрібно почати з приготування апельсинової солі чи цукру. Після цього додайте вдосталь кокосової олії, аби суміш рівномірно зволожилася та текстурою нагадувала пісок.

Зберігати такий домашній скраб можна у душі в закритій банці – і з сухою шкірою можна попрощатися.

До речі, раніше ми вже ділилися різними способами використання бананових шкірок – їх також не варто викидати.

Приготуйте очищувальний спрей

Чимало господинь намагаються уникати використання хімії у своєму домі, і тому вдаються до приготування домашніх засобів для чищення. І для цього вам може знадобитися шкірка з кількох апельсинів.

Спершу банку потрібно на третину заповнити чистими шкірками, а після цього залити дистильованим білим оцтом. Накрийте посудину кришкою та залиште у прохолодному темному місці на кілька тижнів. Процідіть шкірку, а тоді змішайте засіб із рівною кількістю води. Після переливання засобу у пляшку з пульверизатором його вже можна використовувати для очищення дому.



З апельсинових шкірок можна зробити засіб для чищення / Фото Pexels

Відлякайте шкідників

Апельсинові шкірки можна залити гарячою водою та додати у неї ще краплю мийного засобу для посуду. Цю суміш залийте у пляшку з пульверизатором та обприскайте рослини, аби відлякати від них різноманітних шкідників – запах апельсина змусить їх триматися якомога далі.

Прикрасьте напої

Апельсинові шкірки можуть стати чудовим декором і для алкогольних коктейлів, і для безалкогольних напоїв. А найкраще те, що зберігати їх можна не один місяць. Шкірки для цього потрібно просто нарізати на смужки приблизно 5х1,5 сантиметра, викладіть їх на деко, щедро посипте пудрою з цукру, а тоді готуйте в духовці, аж поки вони не стануть сухими.