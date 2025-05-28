Різні типи текстилю треба сушити по-різному, пише 24 Канал з посиланням на відому господиню Марту Стюарт.

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Вовняні светри

Після прання светри з вовни вбирають багато вологи й стають важкими, тому якщо їх повісити, тканина може розтягнутися й втратити форму. Краще такі светри горизонтально покласти на спеціальну сітку для сушіння.

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Ковдри та пледи

Під власною вагою важкі ковдри та пледи можуть розтягнутися. Якщо добре ці речі не просушити, то залишкова волога здатна спричинити неприємний запах. Фахівчиня радить ковдри та пледи сушити лише в горизонтальному положенні.



Після прання речі треба правильно сушити / Фото Pexels

Куртки й жилетки

Після прання в куртках збивається пух. Якщо сушити верхній одяг на мотузці, то наповнювач буде зім’ятим й матиме запах затхлості. Краще для курток використовувати сушильну машину на середньому режимі з тенісними м’ячами.

До речі, раніше ми вже розповідали про те, як можна легко відмити плями з матраца без зайвих проблем.

Джинсові речі

Джинси, які сушаться на сонці можуть сісти чи вигоріти. Вбрання з деніму рекомендовано сушити навиворіт при низькій температурі.

Килимок для ванної кімнати

Не варто розвішувати килимок на балконі, оскільки він дуже довго сохне. Його варто сушити в машинці на середньому режимі.