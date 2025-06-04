Многие выбрасывают в помойку апельсиновые корки и даже не задумываются над всеми способами, в которые их можно использовать, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

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Приготовьте апельсиновую соль

Апельсиновая соль идеально подходит для сухого посола птицы – например курицы или индейки, ее можно использовать для запекания блюд, или же покрывать края бокалов для маргариты. Также такая соль идеально подходит для использования как завершающая соль – можно держать небольшую тарелку на столе, чтобы каждый мог приправить себе блюдо по вкусу.

Приготовить ее достаточно просто – на стакан соли нужно добавить 2 столовые ложки молотой апельсиновой цедры. Впрочем, будьте осторожны, чтобы не срезать белую сердцевину с кожуры, ведь она может дать нежелательной горечи.

Сделайте скраб для тела

Для того, чтобы приготовить элементарный пилинг, нужно начать с приготовления апельсиновой соли или сахара. После этого добавьте достаточно кокосового масла, чтобы смесь равномерно увлажнилась и текстурой напоминала песок.

Хранить такой домашний скраб можно в душе в закрытой банке – и с сухой кожей можно попрощаться.

Кстати, ранее мы уже делились различными способами использования банановых шкурок – их также не стоит выбрасывать.

Приготовьте очищающий спрей

Многие хозяйки стараются избегать использования химии в своем доме, и поэтому прибегают к приготовлению домашних чистящих средств. И для этого вам может понадобиться кожура с нескольких апельсинов.

Сперва банку нужно на треть заполнить чистыми кожурой, а после этого залить дистиллированным белым уксусом. Накройте сосуд крышкой и оставьте в прохладном темном месте на несколько недель. Процедите кожуру, а потом смешайте средство с равным количеством воды. После переливания средства в бутылку с пульверизатором его уже можно использовать для очистки дома.



Из апельсиновых корок можно сделать средство для чистки / Фото Pexels

Отпугните вредителей

Апельсиновые корки можно залить горячей водой и добавить в нее еще каплю моющего средства для посуды. Эту смесь залейте в бутылку с пульверизатором и опрыскайте растения, чтобы отпугнуть от них различных вредителей – запах апельсина заставит их держаться подальше.

Украсьте напитки

Апельсиновые корки могут стать прекрасным декором и для алкогольных коктейлей, и для безалкогольных напитков. А лучше всего то, что хранить их можно не один месяц. Шкурки для этого нужно просто нарезать на полоски примерно 5х1,5 сантиметра, выложите их на противень, щедро посыпьте пудрой из сахара, а потом готовьте в духовке, пока они не станут сухими.