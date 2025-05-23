Банановая кожа – это мусор, который имеет удивительное количество практических применений в повседневной жизни, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. Поэтому, стоит воспользоваться несколькими популярными идеями и на максимум использовать этот полезный фрукт.

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Добавьте в смузи или банановый хлеб

В небольших количествах банановую кожуру можно легко использовать в кулинарии: в смузи и банановом хлебе она добавит клетчатки, не влияя на текстуру или вкус.

Помните, что и как сам фрукт, после запекания кожура имеет более сладкий вкус и гораздо более мягкую текстуру.

Защитите мясо от пересыхания

Если вы запекаете мясо в мультиварке, вы можете добавить к нему одну или две не слишком спелые кожуры непосредственно перед запеканием. Они будут действовать, как барьер для влаги, и благодаря этому мясо становится заметно сочнее.

В то же время шкурки не придают блюду бананового вкуса – только легкий намек на сладость.

Увлажните кожу

Банановая кожура не только содержит воду, но и богата на калий – а это делает ее эффективным средством для увлажнения кожи. Для того, чтобы повысить ее тонус и облегчить сухость, нужно нанести кожуру непосредственно на лице и оставить ее так, массируя в течение 3 – 5 минут. После этого смойте прохладной водой, чтобы удалить остатки.

Отбелите зубы

Если ежедневно в течение нескольких минут натирать зубы банановой кожурой, это может помочь в отбеливании зубов и удаления пятен. Поскольку банановая кожура не содержит никаких отбеливающих веществ, этот эффект, вероятно, является результатом трения и удаления зубного налета.



Банановая кожура используется для ухода / Фото Pexels

Уберите царапины

Простой способ удалить царапины и потертости на полу, обуви или кожаной одежде – это натереть его банановой кожурой. Делать это нужно внутренней стороной кожуры. Натуральный воск в ней поможет убрать любые следы повреждений.

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Сделайте натуральное удобрение для растений

Банановые кожуры могут стать ценным дополнением к компосту, но также их можно использовать и в качестве простого и натурального удобрения для комнатных растений. Для этого нужно замочить кожуру в воде на несколько дней, а затем использовать эту воду для подкормки комнатных растений.