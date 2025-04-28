Мытье окон снаружи, да еще и на высоте – это не только трудоемкий, но и опасный процесс, поэтому стоит отнестись к нему с осторожностью, сообщает 24 Канал.

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Как помыть окна на высоте?

Жители верхних этажей очень часто сталкиваются с проблемой, как помыть окна снаружи – и многие задумываются над вызовом альпинистов, и есть приспособления, что помогут справиться с задачей самостоятельно.

Мыть окно с обратной стороны может быть рискованно – и особенно для людей, боящихся высоты. В таком случае процесс лучше действительно поручить профессионалам. Если на балконе или просто в комнате установлены деревянные окна, тогда можно попробовать их разобрать и помыть уже внутри дома. Но этот способ требует очень много времени, и не все люди знают, как разобрать окна и, что не менее важно, потом собрать их обратно.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как можно легко помыть окна, чтобы на них не осталось разводов.

Неплохо с задачей мытья окон может справиться робот-мойщик, имеющий присоски и радиоуправление. Это чудо техники может избавить от необходимости вылезать на улицу. А вот если вы решили помыть окна самостоятельно, стоит запастись страховочным ремнем и нужными инструментами, чтобы добраться до отдаленных участков.

Вот что нужно для мытья окон на высоте:

миски или ведра с водой;

хозяйственные тряпки, поролоновые или тканевые губки поролоновые или тканевые губки;

мыльные, спиртовые растворы;

швабра.

Вода для мытья окон должна быть теплой, или даже горячей, чтобы мыльный раствор давал достаточно пены. Лучше брать сразу две емкости с водой: одну для раствора, а другую для чистой воды, чтобы смывать этот мыльный раствор. Губки и скребки для мытья должны иметь прорезиненную поверхность и не иметь железной щетины, что может поцарапать стекло.



Мыть окна на высоте стоит осторожно / Фото Pexels

Главный принцип мытья окон на высоте – это ваша безопасность, поэтому ни в коем случае нельзя рисковать и вылезать из окна в попытке достать до дальних углов. Лучше приобрести специальное оборудование, что сделает процесс безопасным и комфортным: телескопическая швабра и магнитные щетки.

Швабру с телескопической ручкой можно подогнать по размеру окна. Наконечник швабры имеет поролоновую и резиновую части, которые помогают распределять моющее средство, соскребать грязь и удалять разводы.

Поролоновую часть швабры обработайте мыльным раствором, отожмите и помойте окно. Если стекло очень загрязнено, процедуру лучше повторить несколько раз, чтобы полностью его очистить. Скребок с резиновой прослойкой поможет забрать со стекла остатки воды и моющего средства.