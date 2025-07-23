На решетках духовки часто можно найти следы от каждого приготовленного вами блюда за последний месяц, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. И для того, чтобы эти следы не влияли на вкус новых кулинарных шедевров, время от времени их нужно тщательно чистить.

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Как легко почистить решетку из духовки?

Если вы готовы наконец побороться с застарелой грязью на решетках из духовки, нужно сначала кое-чем запастись. Вот что вам понадобится для очистки:

стиральный порошок;

кислородный отбеливатель;

средство для мытья посуды;

щетка или губка для чистки.

Прежде всего вам нужно совместить полстакана порошка и четверть стакана кислородного отбеливателя, а также добавить туда немного средства для мытья посуды. Кроме того, вам понадобится достаточно много места для того, чтобы замочить и очистить решетки – и если они не влезают в вашу кухонную раковину, можно использовать ванную комнату.



Решетки в духовке нужно чистить / Фото Pexels

Но если вы используете ванну для очистки, количество моющего средства, порошка и кислородного отбеливателя нужно увеличить вдвое. Так вы будете иметь именно столько средства, сколько вам нужно для объема воды, с которыми вы будете работать.

К слову, ранее мы уже рассказывали, как вдвое увеличить количество моющего средства, и одновременно улучшить его качество.

Наполните раковину или ванну горячей водой и добавьте туда моющий раствор, а после этого замочите решетки на несколько часов. Или же вы можете оставить их на ночь – этого времени хватит даже для того, чтобы справиться с особенно старыми, сложными жирными пятнами.

После замачивания в этом средстве нужно просто потереть решетки щеткой или губкой. Вы можете осторожно потереть стойкие пятна стальной губкой, если обычная не помогает, но обычно простого трения хватает.

После очистки решетку обязательно высушите, чтобы избежать образования ржавчины, и верните ее в духовку.