На решітках духовки часто можна знайти сліди від кожної приготованої вами страви за останній місяць, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. І для того, аби ці сліди не впливали на смак нових кулінарних шедеврів, час від часу їх потрібно ретельно чистити.

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Як легко почистити решітку з духовки?

Якщо ви готові нарешті поборотися із застарілим брудом на решітках з духовки, потрібно спершу дечим запастися. Ось що вам знадобиться для очищення:

пральний порошок;

кисневий відбілювач;

засіб для миття посуду;

щітка чи губка для чищення.

Передусім вам потрібно поєднати пів склянки порошку та чверть склянки кисневого відбілювача, а також додати туди трохи засобу для миття посуду. Окрім того, вам знадобиться досить багато місця для того, аби замочити та очистити решітки – і якщо вони не влазять у вашу кухонну раковину, можна використати ванну кімнату.



Решітки в духовці потрібно чистити / Фото Pexels

Та якщо ви використовуєте ванну для очищення, кількість мийного засобу, порошку та кисневого відбілювача потрібно збільшити вдвічі. Так ви матимете саме стільки засобу, скільки вам потрібно для об'єму води, з якими ви працюватимете.

До слова, раніше ми вже розповідали, як вдвічі збільшити кількість мийного засобу, і водночас покращити його якість.

Наповніть раковину чи ванну гарячою водою та додайте туди мийний розчин, а після цього замочіть решітки на кілька годин. Або ж ви можете залишити їх на ніч – цього часу вистачить навіть для того, аби впоратися з особливо старими, складними жирними плямами.

Після замочування у цьому засобі потрібно просто потерти решітки щіткою чи губкою. Ви можете обережно потерти стійкі плями сталевою губкою, якщо звичайна не допомагає, але зазвичай простого тертя вистачає.

Після очищення решітку обов'язково висушіть, аби уникнути утворення іржі, та поверніть її у духовку.