В ясную летнюю погоду грязь на окнах и разводы становятся особенно заметными, поэтому стоит время от времени их очищать до идеального блеска, пишет 24 Канал.

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Большое количество пыли заметно влияет на качество чистки окон, поэтому стоит воспользоваться проверенными методами, которые избавят от пыли и не приведут к разводам.

Вода с уксусом

Стакан теплой воды смешайте с 50 миллиграммами уксуса. Тогда влейте смесь в пульверизатор и распылите на окно. Уксус имеет резкий запах, поэтому в комнату не будут залетать мухи.

Крахмал

Обычный крахмал хорошо удаляет грязь даже с тех поверхностей, которые вы не мыли в течение достаточно длительного времени. Кроме того, хозяйки его любят за то, что он не оставляет следов на окнах.

Для раствора нужна столовая ложка крахмала на литр теплой воды. После этого нанесите смесь на окно и оставьте ее так до полного высыхания, а остатки крахмала протрите сухой салфеткой.



Народные растворы помогают от разводов на окнах / Фото Pexels

Лимон

Для получения лимонного средства нужно растворить 50 миллилитров лимонного сока в стакане воды, а после этого нанести раствор на стекло с помощью пульверизатора. Далее стекло надо протереть сухой тряпкой.

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Старые газеты

Протрите окна обычной водой или мыльным раствором, а затем быстро повытирайте стекла старыми газетами. Они быстро впитают лишнюю влагу, поэтому разводов на окнах не будет никаких.

Моющее средство и уксус

Такая смесь хорошо подойдет для мытья окон на кухне, ведь может эффективно удалять жир. Для этого вам нужно смешать пол-литра воды, 70 миллилитров уксуса и чайную ложку моющего средства для посуды. С помощью этого раствора помойте грязные окна, а затем протрите их чистой водой и просушите.