У ясну літню погоду бруд на вікнах та розводи стають особливо помітними, тому варто час від часу їх очищувати до ідеального блиску, пише 24 Канал.

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Велика кількість пилюки помітно впливає на якість чищення вікон, тому варто скористатися перевіреними методами, які позбавлять від пилу та не призведуть до розводів.

Вода з оцтом

Склянку теплої води змішайте з 50 міліграмами оцту. Тоді влийте суміш у пульверизатор та розпиліть на вікно. Оцет має різкий запах, тож в кімнату не залітатимуть мухи.

Крохмаль

Звичайний крохмаль добре видаляє бруд навіть з тих поверхонь, які ви не мили протягом досить тривалого часу. Окрім того, господині його люблять за те, що він не залишає слідів на вікнах.

Для розчину потрібна столова ложка крохмалю на літр теплої води. Після цього нанесіть суміш на вікно та залиште її так до повного висихання, а залишки крохмалю протріть сухою серветкою.



Народні розчини допомагають від розводів на вікнах / Фото Pexels

Лимон

Для отримання лимонного засобу потрібно розчинити 50 мілілітрів лимонного соку в склянці води, а після цього нанести розчин на скло за допомогою пульверизатора. Далі скло треба протерти сухою ганчіркою.

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Старі газети

Протріть вікна звичайною водою чи мильним розчином, а потім швидко повитирайте скло старими газетами. Вони швидко вберуть зайву вологу, тож розводів на вікнах не буде жодних.

Мийний засіб та оцет

Така суміш добре підійде для миття вікон на кухні, адже може ефективно видаляти жир. Для цього вам потрібно змішати пів літра води, 70 мілілітрів оцту та чайну ложку мийного засобу для посуду. За допомогою цього розчину помийте брудні вікна, а потім протріть їх чистою водою та просушіть.