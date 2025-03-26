Визначити міль можна за наявністю дорослих комах в темних куточках та пошкодженням одягу, пише 24 Канал. Щоб порушити спокій молі, увесь одяг перенесіть в освітлене місце, щоб краще його оглянути й почати знищення. Якщо таки помітите шкідників, то починайте негайне знищення, щоб запобігти їхньому поширенню.

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Цитрусові й кава

Турецькі господині використовують проти молі цитрусовий аромат. Для цього треба підсушити шкірку в духовці, покласти її в банку та наповнити разом з кавовими зернами у співвідношенні 1:1. Замість банки можна взяти стару шкарпетку чи тканинний мішечок.

Ефірні масла й трави

Міль боїться розмарину, гвоздики, лаврового листка, лаванди й чебрецю. Такий набір можна скласти самостійно й помістити в мішечок. Також можна розбризкувати ефірні масла всередині шафи, однак треба бути обережними, щоб від них не залишилося плям.

Сонячне світло

Порозкладайте одяг на пряме сонячне світло, щоб ультрафіолетові промені змогли відлякати міль, їхні личинки та яйця.



Міль не любить сонячного світла / Фото Pexels

Пропарювання

Комахи є дуже чутливими до високих температур, тому гаряче прання пошкодить їхні білки. Можете використовувати парогенератор для одягу, щоб ефективно знищити личинки. Пропарюючи одяг, приділяйте увагу тим місцям, де можуть вони можуть ховатися: в кишенях, манжетах, комірі чи пахвах.

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Оцтовий розчин

Оцет розведіть з водою в рівній пропорції та обробіть цим розчином меблі. Далі треба дати шафі трохи часу висохнути й можна назад складати речі.

Часник

Міль боїться і не любить різкого запаху часнику, тому на поличці можна залишити кілька очищених зубчиків. Втім, будьте обережними, оскільки цим запахом можуть просочитися речі, які потім доведеться прати.