Определить моль можно по наличию взрослых насекомых в темных уголках и повреждением одежды, пишет 24 Канал. Чтобы нарушить покой моли, всю одежду перенесите в освещенное место, чтобы лучше его осмотреть и начать уничтожение. Если таки заметите вредителей, то начинайте немедленное уничтожение, чтобы предотвратить их распространение.

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Цитрусовые и кофе

Турецкие хозяйки используют против моли цитрусовый аромат. Для этого надо подсушить кожуру в духовке, положить ее в банку и наполнить вместе с кофейными зернами в соотношении 1:1. Вместо банки можно взять старый носок или тканевый мешочек.

Эфирные масла и травы

Моль боится розмарина, гвоздики, лаврового листа, лаванды и тимьяна. Такой набор можно составить самостоятельно и поместить в мешочек. Также можно разбрызгивать эфирные масла внутри шкафа, однако надо быть осторожными, чтобы от них не осталось пятен.

Солнечный свет

Разложите одежду на прямой солнечный свет, чтобы ультрафиолетовые лучи смогли отпугнуть моль, их личинки и яйца.



Моль не любит солнечного света / Фото Pexels

Пропаривание

Насекомые очень чувствительны к высоким температурам, поэтому горячая стирка повредит их белки. Можете использовать парогенератор для одежды, чтобы эффективно уничтожить личинки. Пропаривая одежду, уделяйте внимание тем местам, где могут они могут прятаться: в карманах, манжетах, воротнике или подмышках.

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Уксусный раствор

Уксус разведите с водой в равной пропорции и обработайте этим раствором мебель. Далее надо дать шкафу немного времени высохнуть и можно обратно складывать вещи.

Чеснок

Миль боится и не любит резкого запаха чеснока, поэтому на полочке можно оставить несколько очищенных зубчиков. Впрочем, будьте осторожны, поскольку этим запахом могут пропитаться вещи, которые потом придется стирать.