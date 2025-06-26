В жару микроорганизмы в холодильнике быстро размножаются, пишет 24 Канал со ссылкой на Kurazh. Некоторые бактерии способны жить и размножаться при низких температурах.

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Регулярное мытье поможет избежать неприятных ароматов, снизит риск пищевых инфекций и улучшит работу холодильника.

Уход за холодильником в летнее время года

Тщательно полностью холодильник в летнее время стоит 1 – 2 раза в месяц. Чаще этого делать не надо, потому что лишняя влага провоцирует рост бактерий и плесени. Если замечаете разливы и пятна еще до уборки, то протрите их микрофибровыми тряпками с разведенным уксусом или содой.

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Не стоит для мытья холодильника использовать агрессивные и абразивные средства, потому что они могут повредить поверхность и даже уплотнители холодильника.

Специалисты советуют класть блюда после приготовления в холодильник только тогда, когда они достигнут комнатной температуры. Чтобы овощи и фрукты хорошо хранились, их надо держать отдельно, поскольку яблоки, бананы или помидор, выделяют газ этилен, который портит продукты.



Правила ухода за холодильником / Фото Pexels

Открывайте дверцу по необходимости и быстро закрывайте, поскольку частое открытие повышает температуру в камере. Для того, чтобы холодильник не терял холода и не работал в повышенном режиме, проверяйте состояние резиновых уплотнителей и очищайте их мягкими средствами.

Мойте холодильник мягкими моющими средствами без хлора. Раствор с пищевой содой или разведенный уксус – подходят идеально. Если на полках будут сложные пятна, то их надо замочить на 10-15 минут в мыльный и содовый раствор.

После мытья обязательно все поверхности надо протереть насухо. Резиновые уплотнители хорошо чистятся мягкой щеткой или ватными палочками.

К слову! Мытье пола в воскресенье считается плохой приметой. Почему нельзя мыть пол в этот день – читайте в материале.

Овощи и фрукты держите в закрытых контейнерах, чтобы предотвратить перекрестное загрязнение. Для этого используйте разные ящики. Устранить неприятные запахи можно с помощью абсорбентов – открытой пачки соды или активированного угля.

Эти несколько правил помогут поддерживать холодильник в надлежащем состоянии в течение длительного времени.