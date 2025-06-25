Откуда взялась такая примета и почему нельзя мыть пол в воскресенье – расскажет 24 Канал.

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Откуда взялась примета

В христианской традиции воскресенье считается днем духовного отдыха, когда не стоит выполнять тяжелый физический труд. Считалось, что уборка в этот день – это неуважение к Богу, которое может навлечь неудачи.

Приметы говорят:

Мытье полов в воскресенье – "смоешь" удачу.

Если женщина убирает в святой день – будет плакать в течение недели.

Помыть пол после захода солнца – "смыть" благосостояние.



Почему нельзя мыть пол в воскресенье / Фото Africa Images

Что делать, если уборка – единственный вариант на выходных

Если вы работаете всю неделю и воскресенье – единственный свободный день, не стоит волноваться. Просто делайте все спокойно, без напряжения, и с благодарностью за свой дом.

Воскресная уборка не должна превращаться в изнурительную работу. Наоборот – она может быть медитативным процессом, который позволяет упорядочить не только вещи, но и мысли. Это также хороший способ завершить неделю, "перезагрузить" пространство и себя перед новым началом.

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