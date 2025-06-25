Время перед сном – это опасный час, когда нужно быть осторожными со своими действиями, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек". Например, в древности люди никогда не выносили мусор после захода солнца – верили, что так можно избавиться от своей удачи и судьбы.

Интересно 5 обязательных правил: что делать с малиной после сбора урожая

Что нельзя делать ночью и вечером?

Иногда случается такое, что гости появляются у вашего порога неожиданно. И эзотерики предупреждают, что впускать кого-либо в дом после полуночи, и даже открывать дверь в это время – это плохая примета. Вроде стук предвещает опасность, и если вы ответите на него, можете привлечь к себе и близким беду.

Также существовала и примета относительно посуды – ее нельзя было оставлять немытой в раковине на ночь. Нужно завершить это задание еще до того, как пойдете спать. Вывешенное белье не советовали оставлять на темное время суток на улице – оно вроде бы может притягивать к себе негативную энергию. По этой же причине не советовали стирать вещи в темноте и ночью.



Стирать одежду ночью запрещено / Фото Pexels

Верили также, что пока не наступит утро, нельзя стричься, бриться, подстригать ногти и тому подобное. И запрет этот касался и мужчин, и женщин, а тех, кто его нарушил, вроде бы ожидали большие проблемы в жизни.

Кроме того, перед тем, как ложиться спать, нужно проверить, забрали ли вы из спальни все вещи, что могут вытягивать из вас энергию. Особенно опасными считаются растения-вампиры – например, например, монстера. Но ранее мы уже рассказывали, какие растения никогда нельзя держать в спальне.

Нельзя после полуночи также выходить из дома. Но если очень нужно это сделать, нужно по крайней мере дождаться наступления первой ночи.