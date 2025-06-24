После плодоношения, у малины закладываются цветочные почки для следующего урожая, пишет 24 Канал со ссылкой на "Апостроф". После того, как малина отплодоносила, ей надо уделить время на уход, чтобы в следующем году удержать вдвое больший урожай.

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Полив кустов малины

Малину нужно периодически поливать вплоть до первых заморозков. Взрослые кусты стоит поливать раз в 10 дней, внося 30 литров воды на каждое растение. Молодым кустам жидкости нужно вдвое меньше.

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Обрезка

Осенью дачники проводят санитарную обрезку и удаляют поврежденные и больные ветки. Молодые ветки лучше срезать, оставив по 10 веток на один корень.



После сбора урожая, малину нужно обрезать / Фото Pexels

Внесение удобрений

После обрезки малину нужно удобрить. Что касается минеральных удобрений, то под каждый куст следует вносить 50 граммов суперфосфата и 40 граммов сульфата калия. Подходят также органические удобрения (навоз – 5 килограммов на 1 квадратный метр, компост – 5 килограммов на 1 квадратный метр, торф – 5 килограммов на 1 квадратный метр, зола – по 100 граммов на один куст).

Обработка от вредителей и болезней

Когда соберете весь урожай, малину надо опрыскать от бактерий и грибковых спор. Можно использовать 1% раствора бордоской жидкости. Опрыскивание следует проводить в августе, а второй раз повторить через 2 недели.

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Мульчирование

У кустов малины почву надо разрыхлить и замульчировать скошенной травой, торфом или соломой.