Клубника продолжает расти и развиваться и после того, как вы соберете с нее ягоды, сообщает 24 Канал. Уже во второй половине лета кусты начинают подготовку к следующему сезону: на них закладываются цветочные почки, от которых зависит будущий урожай.

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Чем подкормить клубнику после сбора урожая?

Чтобы почки на растении лучше развивались, конечно же, ее нужно подпитывать. Главное – проводить подкормку после дождя или полива. Но если стоит засуха, тогда почву нужно увлажнить не только перед подкормкой, но и после нее.

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Очень хорошо в этот период использовать азотные удобрения – во второй половине лета также вносят фосфорно-калийные подкормки. И на 10 литров воды нужно развести 15 граммов сульфата калия и 20 граммов суперфосфата.

Ведра раствора хватает на квадратный метр посадок. Но перед подкормкой лучше замочить суперфосфат в воде на 10 – 12 часов. Поливать советуют по междурядьям и утром, когда еще не появилось палящее солнце. Кроме того, немало огородников закладывают смесь и в сухом виде. Удобрения рассыпают по грядке, а после этого рыхлят землю. Впрочем, после такой подпитки грядку все еще обязательно нужно полить.

К слову, ранее мы уже рассказывали о том, как защитить клубнику от гнилейи – сделать это очень просто.



Клубнику нужно обязательно подкормить в июле / Фото Pexels

Какие органические удобрения лучшие?

Из органики лучше всего зарекомендовали себя перегной, куриный помет, зола и зеленое удобрение. Далее – немного подробнее о каждой подкормке.