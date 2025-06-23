Клубника продолжает расти и развиваться и после того, как вы соберете с нее ягоды, сообщает 24 Канал. Уже во второй половине лета кусты начинают подготовку к следующему сезону: на них закладываются цветочные почки, от которых зависит будущий урожай.
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Чем подкормить клубнику после сбора урожая?
Чтобы почки на растении лучше развивались, конечно же, ее нужно подпитывать. Главное – проводить подкормку после дождя или полива. Но если стоит засуха, тогда почву нужно увлажнить не только перед подкормкой, но и после нее.
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Очень хорошо в этот период использовать азотные удобрения – во второй половине лета также вносят фосфорно-калийные подкормки. И на 10 литров воды нужно развести 15 граммов сульфата калия и 20 граммов суперфосфата.
Ведра раствора хватает на квадратный метр посадок. Но перед подкормкой лучше замочить суперфосфат в воде на 10 – 12 часов. Поливать советуют по междурядьям и утром, когда еще не появилось палящее солнце. Кроме того, немало огородников закладывают смесь и в сухом виде. Удобрения рассыпают по грядке, а после этого рыхлят землю. Впрочем, после такой подпитки грядку все еще обязательно нужно полить.
К слову, ранее мы уже рассказывали о том, как защитить клубнику от гнилейи – сделать это очень просто.
Клубнику нужно обязательно подкормить в июле / Фото Pexels
Какие органические удобрения лучшие?
Из органики лучше всего зарекомендовали себя перегной, куриный помет, зола и зеленое удобрение. Далее – немного подробнее о каждой подкормке.
- Зола – это популярное удобрение и для ягодных, и для овощных культур – она насыщает почву микроэлементами и защищает от вредителей. Кроме того, пепел помогает восстановить зеленую массу. Вносите под каждое растение компост или перегной, перемешанные с золой, или подкармливайте под корень раствором золы с водой.
- Куриный помет разводят в пропорции 1:10 или 1:15. Эту смесь используют для полива клубники вдоль рядов, чтобы не было перенасыщения раствором почвы у корней. Вносят удобрение после дождя, или после обильного полива. Учитывайте, что если раствор попадет на листья, нужно сполоснуть его чистой водой из лейки, чтобы избежать ожогов.
- Коровяк или же конский навоз раскладывают по почве сразу же после рыхления земли и удаления сорняков. Все последующие поливы и дожди постепенно будут растворять удобрение и высвобождать микроэлементы.
- Зеленое удобрение готовят из сорняков, что вы найдете у себя на участке. Лучше всего для этого подходят крапива, листья одуванчика, лебеда, мокрицы. Зеленью нужно набить большую емкость, а потом залить водой. Настаивайте в течение недели – двух, а потом разведите настой водой в 10 раз и полейте растения под корень.