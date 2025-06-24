Після плодоношення, в малини закладаються квіткові бруньки для наступного урожаю, пише 24 Канал з посиланням на "Апостроф". Після того, як малина відплодоносила, їй треба приділити час на догляд, щоб наступного року утримати вдвічі більший урожай.

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Полив кущів малини

Малину потрібно періодично поливати аж до перших заморозків. Дорослі кущі варто поливати раз на 10 днів, вносячи 30 літрів води на кожну рослину. Молодим кущам рідини потрібно вдвічі менше.

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Обрізка

Восени дачники проводять санітарну обрізку й видаляють пошкоджені та хворі гілки. Молоді гілки краще зрізати, залишивши по 10 гілок на один корінь.



Після збору урожаю, малину потрібно обрізати / Фото Pexels

Внесення добрив

Після обрізки малину потрібно удобрити. Щодо мінеральних добрив, то під кожен кущ варто вносити 50 грамів суперфосфату та 40 грамів сульфату калію. Підходять також органічні добрива (гній – 5 кілограмів на 1 квадратний метр, компост – 5 кілограмів на 1 квадратний метр, торф – 5 кілограмів на 1 квадратний метр, зола – по 100 грамів на один кущ).

Обробка від шкідників та хвороб

Коли зберете увесь урожай, малину треба обприскати від бактерій та грибкових спор. Можна використати 1% розчину бордоської рідини. Обприскування варто проводити в серпні, а другий раз повторити через 2 тижні.

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Мульчування

Біля кущів малини ґрунт треба розпушити й замульчувати скошеною травою, торфом чи соломою.