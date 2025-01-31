Некоторые комнатные растения имеют полезные свойства, поскольку выделяют кислород и обеспечивают нам здоровый сон, а вот есть определенные вазоны, которые лучше в спальне не держать, пишет 24 Канал.

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Кротон

Это растение очень красивое, поскольку имеет удлиненные полосатые листочки, однако оно содержит ядовитый сок. Если он попадет на кожу, то вызовет ожоги. Самое опасное, когда ядовитый сок попадет внутрь организма – желудок или кровь. Яд является очень сильным, поэтому лучше избавить себя от такого растения.

Бегония

Красивые цветы бегонии, могли бы вполне украсить спальную комнату, однако растение имеет очень резкий аромат, поэтому может привести к аллергической реакции или раздражению слизистых оболочек.

Лилия

Нельзя держать букет лилий в спальне. Цветок выделяет очень сильный аромат и поглощает много кислорода из пространства и выделяет большое количество углекислого газа, поэтому утром можно проснуться с сильной головной болью и усталостью.



Лилия может повлиять на ухудшение здоровья / Фото Pexels

Фикус

Растение выделяет сок, который может быть ядовитым и даже привести к аллергии у людей. Говорят, что фикус является символом одиночества, поэтому его лучше не держать в спальне.

Рододендрон

Растение красиво выглядит, поскольку обильно цветет цветами, однако вид рододендрона – азалия Симса является опасным. В листьях содержится вещество андромедотоксин, которое вызывает тошноту, проблемы с кишечником и расслабление мускулатуры. А еще обильное цветение вазона может привести к головокружению.