Мирная лилия – это растение с ярко-зелеными листьями и нежными белыми цветами. И обычно она достаточно неприхотлива к уходу. Впрочем, иногда может отказываться цвести, если ее правильно не подкормить, сообщает 24 Канал.

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Банановая вода

Одна из лучших подкормок, что может быстро стимулировать ваше растение к цветению – это банановая вода. Все потому, что бананы богаты калием, а это один из важнейших элементов триады удобрений – наряду с азотом и фосфором. Поэтому именно это делает Бананы чрезвычайно полезными для цветущих растений и помогает им транспортировать питательные вещества и воду внутрь.

Кроме калия, бананы содержат также и немного марганца, кальция, магния и серы, что также будет полезным для ваших растений. Банановую кожуру нужно положить в банку с водой и оставить в воде на ночь или на несколько дней. Вода будет выглядеть мутной, и тогда можно переместить жидкость в кувшин.

Кофе

Кофейная гуща также может быть надежным и качественным удобрением. Она содержит азот, что помогает получить яркие и большие листья. Кроме того, она снижает кислотность почвы, помогает улучшить ее структуру и удерживать воду, что пойдет только на пользу вашему спатифиллуму.



Кофе может подпитать спатифиллум / Фото Pexels

Впрочем, будьте осторожны, ведь высокая кислотность может остановить цветение. Всего несколько ложек гущи будет вполне достаточно.

Молотая корица

Эта обычная специя, что найдется на каждой кухне, может стать ароматным и невероятно питательным удобрением для вашего спатифиллума. Все, что нужно сделать, это смешать чайную ложку корицы и литр воды, а после этого полить спатифиллум под корень.