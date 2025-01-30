Витамин D может играть значительную роль в защите от расстройств настроения – в частности и депрессии. И в зимние месяцы, когда дни короче, получить должное количество солнца может быть сложно. Поэтому специалисты советуют включить в свой рацион больше продуктов, богатых витамином D, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Жирная рыба

Лосось, форель и сардины имеют достаточно высокое содержание витамина D. И поскольку в этих продуктах естественно больше масла, это поможет организму лучше усваивать этот витамин. А одна порция рыбы может обеспечить практически 100% от суточной нормы витамина.

Грибы

Сами по себе грибы не всегда содержат достаточно много витамина D, но если вы на несколько минут поместите их на солнечный свет уже после нарезки, это может существенно увеличить поглощение грибами витамина. От одной чашки нарезанных и выдержанных на солнце грибов вы можете получить даже больше, чем суточную норму витамина!



Грибы содержат витамин D / Фото Pexels

Свинина

Кроме невероятно ароматного белка, свинина также является и источником витамина D. Свиная отбивная может обеспечить до 14% нормы. Для максимальной пользы свинину можно обжарить с оливковым маслом, чтобы добавить полезный жировой элемент, а также добавить ароматные травы – тимьян, розмарин и шалфей, поделилась диетолог Сара Рувен.

Яйца

Большое яйцо может содержать немного витамина D. Поэтому когда вы едите яйца не стоит отдавать предпочтение только белкам – убедитесь, что вы собираетесь также съесть и желтки, ведь витамин D содержится именно в них.

Йогурт

Этот продукт содержит не только кальций, но и витамин D. Вы можете есть йогурт как сливочную полуденную закуску, чтобы удовлетворить свою жажду сладкого более питательным и здоровым способом.

Йогурт можно сочетать и с орехами, семенами, сухофруктами и тому подобное.