Вітамін D може відігравати значну роль у захисті від розладів настрою – зокрема і депресії. І в зимові місяці, коли дні коротші, отримати належну кількість сонця може бути складно. Тож фахівці радять включити у свій раціон більше продуктів, багатих на вітамін D, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Жирна риба

Лосось, форель та сардини мають досить високий вміст вітаміну D. І оскільки у цих продуктах природно більше олії, це допоможе організму краще засвоювати цей вітамін. А одна порція риби може забезпечити практично 100% від добової норми вітаміну.

Гриби

Самі по собі гриби не завжди місять досить багато вітаміну D, але якщо ви на кільканадцять хвилин помістите їх на сонячне світло вже після нарізання, це може суттєво збільшити поглинання грибами вітаміну. Від однієї чашки нарізаних і витриманих на сонці грибів ви можете отримати навіть більше, ніж добову норму вітаміну!



Гриби містять вітамін D / Фото Pexels

Свинина

Окрім неймовірно ароматного білка, свинина також є і джерелом вітаміну D. Свиняча відбивна може забезпечити до 14% норми. Для максимальної користі свинину можна обсмажити з оливковою олією, аби додати корисний жировий елемент, а також додати ароматні трави – чебрець, розмарин та шавлію, поділилася дієтологиня Сара Рувен.

Яйця

Велике яйце може містити трохи вітаміну D. Тож коли ви їсте яйця не варто надавати перевагу тільки білкам – переконайтеся, що ви збираєте також з'їсти й жовтки, адже вітамін D міститься саме у них.

Йогурт

Цей продукт містить не тільки кальцій, але й вітамін D. Ви можете їсти йогурт як вершкову полуденну закуску, аби задовольнити свою жагу до солодкого більш поживним та здоровим способом.

Йогурт можна поєднувати і з горіхами, насінням, сухофруктами тощо.