Мирна лілія – це рослина з яскраво-зеленим листям та ніжними білими квітами. І зазвичай вона досить невибаглива до догляду. Втім, іноді може відмовлятися цвісти, якщо її правильно не підживити, повідомляє 24 Канал.

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Бананова вода

Одне з найкращих підживлень, що може швидко стимулювати вашу рослину до цвітіння – це бананова вода. Все через те, що банани багаті на калій, а це один з найважливіших елементів тріади добрив – поряд з азотом та фосфором. Тож саме це робить Банани надзвичайно корисними для квітучих рослин та допомагає їм транспортувати поживні речовини та воду всередину.

Окрім калію, банани містять також і трохи марганцю, кальцію, магнію та сірки, що також буде корисним для ваших рослин. Бананову шкірку потрібно покласти у банку з водою та залишити у воді на ніч чи на кілька днів. Вода буде виглядати каламутною, і тоді можна перемістити рідину в глечик.

Кава

Кавова гуща також може бути надійним та якісним добривом. Вона містить азот, що допомагає отримати яскраве та велике листя. Окрім того, вона знижує кислотність ґрунту, допомагає покращити його структуру та утримувати воду, що піде тільки на користь вашому спатифілуму.



Кава може підживити спатифілум / Фото Pexels

Втім, будьте обережними, адже висока кислотність може зупинити цвітіння. Всього кілька ложок гущі буде цілком достатньо.

Мелена кориця

Ця звичайна спеція, що знайдеться на кожній кухні, може стати ароматним та неймовірно поживним добривом для вашого спатифілума. Все, що потрібно зробити, це змішати чайну ложку кориці та літр води, а після цього полити спатифілум під корінь.