Час перед сном – це небезпечна година, коли потрібно бути обережними зі своїми діями, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". Наприклад, в давнину люди ніколи не виносили сміття після заходу сонця – вірили, що так можна позбутися своєї удачі та долі.

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Що не можна робити вночі та ввечері?

Іноді трапляється таке, що гості з'являються біля вашого порогу несподівано. Та езотерики попереджають, що впускати будь-кого в дім після опівночі, та й навіть відчиняти двері у цей час – це погана прикмета. Начебто стукіт віщує небезпеку, і якщо ви відізветеся на нього, можете притягнути до себе та близьких біду.

Також існувала й прикмета щодо посуду – його не можна було залишати немитим в раковині на ніч. Потрібно завершити це завдання ще до того, як підете спати. Вивішену білизну не радили залишати на темний час доби на вулиці – вона начебто може притягувати до себе негативну енергію. З цієї ж причини не радили прати речі у темряві та вночі.



Прати одяг вночі заборонено / Фото Pexels

Вірили також, що поки не настане ранок, не можна стригтися, голитися, підстригати нігті тощо. І заборона ця стосувалася і чоловіків, і жінок, а тих, хто її порушив, начебто очікували великі негаразди у житті.

Окрім того, перед тим, як лягати спати, потрібно перевірити, чи ви забрали зі спальні усі речі, що можуть витягувати з вас енергію. Особливо небезпечними вважаються рослини-вампіри – як-от, наприклад, монстера. Та раніше ми вже розповідали, які рослини ніколи не можна тримати у спальні.

Не можна після опівночі також виходити з дому. Але якщо дуже потрібно це зробити, потрібно принаймні дочекатися настання першої ночі.