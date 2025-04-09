Виявляється, наявність всього кількох важливих речей у вашому домі може вплинути на ваше фінансове становище, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". І важливо обережно ставитися до таких предметів та не викидати їх.

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Віник

Здавна цей предмет у домі вважався особливим, і йому приписували чимало неймовірних властивостей – зокрема й вважали оберегом від фінансових проблем. Для цього віник обов'язково має бути новим. Поставте його у кутку ручкою вниз. Але якщо зробити навпаки – чекайте біди та бідності, адже ефект буде зворотним.

До речі, викидати віник не можна. Про те, як правильно позбутися віника, аби не притягнути негаразди, ми вже розповідали раніше.

Цвях

Цвях, забитий у дверний отвір – це надійний оберіг від бідності. Вважається, що цей талісман також здатний оберігати і від зла. Окрім того, пращури вірили, що таким способом можна вберегти мешканців оселі і від хвороб.



Цвях можна використати як амулет / Фото Pexels

Підкова

Здавна підкова вважалася символом удачі. Вона обов'язково має бути виготовлена з дерева чи металу – жодного пластику. При цьому неважливо, чи підкова справжня, чи декоративна, стара чи нова. Втім, вірили, що випадково знайдена підкова принесе своєму новому власнику небачену удачу.

Вішали підкову над дверима. Якщо хочете привернути у свій дім гроші та удачу, вішайте вгору кінцями. А для того, аби захистити оселю, потрібно повішати кінцями вниз.

Сіль

Звичайна сіль у домі вже може стати потужним оберегом від будь-якого зла, причому вона не вимагає жодних обрядів та ритуалів. А для того, аби залучити багатство у життя, предки використовували "четвергову сіль".

Сіль потрібно покласти в мішечок та освятити у церкві та Чистий четвер. Тоді мішечок варто покласти в гаманець та носити з собою, аби примножувати фінанси.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Бурштин

Цей камінь начебто володіє неймовірними здібностями: може покращувати здоров'я та захищати оселю від злих духів, а також привертати у дім достаток і гроші. Аби камінь працював, як слід, його потрібно покласти біля вхідних дверей.