Накопичена погана енергетика недобре впливає на людей та їхній загальний стан, пише 24 Канал. Щоб на людину не чекав цілий букет поганих подій, рекомендуємо очистити дім за допомогою солі. Завдяки цьому методу оселя стане місцем душевного спокою та умиротворення.

Читайте також Чому не можна сідати на чуже ліжко: цих деталей ви точно не знали

Часто буває так, що навіть у власному домі нас переслідує відчуття втоми й постійно негативні емоції. Від цього може порушитися спокій та сон. Прибрати цю погану енергетику можна за допомогою солі.

Як очистити дім сіллю

Вам знадобиться скляна ємність, вода, оцет та сіль. У склянку з водою додайте чайну ложку солі й оцту й поставте все в те місце, де проводите найбільше часу. Через добу можете подивитися, де залишилася сіль у склянці.

Сіль здатна вбирати негативну енергетику, тому якщо вона на дні склянки, то очищення будинку пройшло успішно й енергетика дому очистилася.



Сіль очищує простір від негативу / Фото Pexels

Окрім того, сіль можна додавати у воду для миття підлоги. Таким чином добре очистяться поверхні, а з дому піде вся негативна енергетика. Таку процедуру навіть радять робити в тих будинках, де хворіють діти чи є постійне безсоння.

До слова! Сіль чудово прибирає запах з взуття. З чим її поєднувати та як досягнути максимального ефекту – читайте в нашому матеріалі.

Найкраще процедури з сіллю робити в період Спадного Місяця при відкритих вікнах. Під час проведення ритуалу налаштуйте себе на позитив, щоб наповнити всю енергетику будинку позитивними думками й вірте в те, що все задумане неодмінно здійсниться.