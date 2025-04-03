За народними прикметами, ліжко повинне бути недоторканим не лише для чужих рук, але й очей, пише 24 Канал. Саме тому не можна запрошувати в спальню гостей, тим паче дозволяти їм сідати на ліжко, оскільки це може призвести до зрад, розлучення чи навіть поганих снів.

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Люди віддавна вірили, що до ліжка треба ставитися як до сакрального предмета й бути дуже обережними з діями щодо нього. Не можна нікого садити на своє ліжко, бо є великий ризик накликати конфлікти на свою родину.



Сідати на чуже ліжко – не можна / Фото Pexels

Якщо вже так сталося, що вдома було багато гостей і хтось ночував на ліжку, то застеляти його варто не раніше, ніж годину після його відходу, щоб не накликати нещастя. Побутує думка, що міняти постіль в неділю не можна, оскільки після цього будете погано спати увесь тиждень.

До слова! Ми назвали кілька речей, які найбільше захаращують спальню. Що це – читайте в нашому матеріалі.

Окрім того, що нікому не можна сідати на чуже ліжко, варто знати ось ще кілька нюансів. На ліжко не можна класти дзеркало, ліки та сухі квіти. Якщо ці речі покласти на сімейне ложе, то вони принесуть негаразди.