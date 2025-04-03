По народным приметам, кровать должна быть неприкосновенной не только для чужих рук, но и глаз, пишет 24 Канал. Именно поэтому нельзя приглашать в спальню гостей, тем более позволять им садиться на кровать, поскольку это может привести к изменам, разводу или даже плохим снам.

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Люди издавна верили, что к кровати надо относиться как к сакральному предмету и быть очень осторожными с действиями по отношению к ней. Нельзя никого сажать на свою кровать, потому что есть большой риск навлечь конфликты на свою семью.



Садиться на чужую кровать – нельзя / Фото Pexels

Если уж так случилось, что дома было много гостей и кто-то ночевал на кровати, то застилать ее стоит не раньше, чем через час после его ухода, чтобы не навлечь несчастье. Бытует мнение, что менять постель в воскресенье нельзя, поскольку после этого будете плохо спать всю неделю.

К слову! Мы назвали несколько вещей, которые больше всего захламляют спальню. Что это – читайте в нашем материале.

Кроме того, что никому нельзя садиться на чужую кровать, стоит знать вот еще несколько нюансов. На кровать нельзя класть зеркало, лекарства и сухие цветы. Если эти вещи положить на семейное ложе, то они принесут проблемы.