По фотографиям существует очень много различных суеверий – например, существует целый ряд примет относительно того, что нельзя делать со старыми фотографиями. Впрочем, суеверие о съемке спящих людей тянется корнями в этические, религиозные и мистические убеждения, сообщает 24 Канал.

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Почему нельзя фотографировать людей во время сна?

Суеверие, связанное с таким запретом, может иметь несколько исторических объяснений, сформировавшихся на протяжении веков. Одно из наиболее древних объяснений происходит из исламской традиции, где, согласно законам Шариата, запрещено изображать человеческое лицо. Верили, что создание таких изображений является попыткой повторить то, что создал Бог – а это недопустимо.

Поэтому в исламских культурах часто до сих пор негативно относятся к портретам, скульптур и фотографий – в том числе и людей, спящих. А вот другое объяснение появилось уже в Европе, в 19 веке, когда фотография стала доступна состоятельным людям. Тогда было принято делать фотографии умерших как память для семьи.

Часто покойника в таких случаях фотографировали в позе спящего, а иногда даже размещали среди живых членов семьи. Эта традиция вызвала у людей страх, что фотографирование человека во время сна может стать предвестником его же смерти.



Фотографирование спящего человека является негативной приметой / Фото Pexels

Кроме того, стоит учитывать и моральную сторону вопроса – человек во время сна не контролирует свое выражение лица или положение тела, и поэтому такие фотографии могут получиться неудачными, или даже унизительными. Если фотография была сделана без разрешения, тогда такой снимок может вызвать и обиду, ведь нарушает личные границы.

А вот эзотерики убеждены, что если спящий человек оказался на фотографии, тогда он может оказаться уязвимым перед потусторонними силами. Есть высокий риск, что у этого человека начнется период неудач, или же даже возникнут проблемы со здоровьем.

Почему нельзя фотографировать ребенка во время сна?

В древности верили, что фотографии детей во время сна могут привлечь к малышам болезни или даже еще более трагические и непростые последствия. Но учитывать нужно также и то, что вспышка может не только разбудить ребенка, но и напугать его.