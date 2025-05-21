Фотографии – это достаточно привычный и удобный способ сохранить важные и памятные моменты из жизни ребенка, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек". Но важно знать, что издавна именно фотографий с малышами касалось немало предостережений и суеверий.

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Что нельзя делать с детскими фотографиями?

Одна из самых распространенных примет о детских фото предупреждает, что нельзя публиковать их в социальных сетях. Старые люди верят, что так можно навести на ребенка сглаз и сделать его уязвимым к сглазу. Кроме того, через такую фотографию можно передать ребенку негативную энергетику – особенно это касается случаев, если малыша увидят завистливые или недоброжелательные люди.

Эзотерики считают, что энергетика ребенка еще не полностью сформирована, поэтому может быть чрезвычайно уязвимой к воздействию чужих людей. И еще издавна прабабушки и прадедушки пытались спрятать детей от излишнего внимания чужих людей. Кроме того, существует также и примета о том, что не стоит фотографировать ребенка до того, как их исполнится 40 дней. По поверьям, именно за это время душа ребенка полностью "входит" в наш мир и адаптируется.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, какиекакие 5 вещей нельзя хранить в доме, ведь они имеют плохую энергетику и отпугивают деньги.

Другое поверье утверждает, что ни за что нельзя хранить детские фотографии у зеркал. Издавна именно по люстерок существовало немало предрассудков – мол, это порталы в другой мир, некие "проходы" в потусторонний мир, где кроется все плохое и нечистое.



Детские фотографии нельзя хранить в некоторых местах / Фото Pexels

И если положить детские фотографии возле зеркала, это вроде бы может навредить ребенку и даже исказить его ауру. Но оставлять детские фото нельзя не только у зеркала, но и вообще в легкодоступных местах – поверья утверждают, что через снимок любой человек может влиять на энергетику ребенка, и не всегда положительно.

Другой плохой знак – уничтожать или выбрасывать детские фото, даже если человек, изображен на них, уже взрослый. Согласно этой примете, так можно навредить человеку, забрать его удачу и здоровье.

Не стоит и фотографировать детей, спящих – это приведет к тому, что душа ребенка, что "блуждает мирами" во время сна, впоследствии может случайно вернуться не в тело, а к фотографии.