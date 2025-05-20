Украшение могилы близких цветами – очень древняя, пишет 24 Канал. Традиционно родственники умерших высаживали ковровые цветы, которые долго цветут и имеют красивый вид, впрочем есть определенные цветы, которые лучше не сажать на кладбище.

Читайте также Ни за что не вешайте здесь иконы: 2 запрещенных места в доме

Какие цветы нельзя сажать на кладбище

Не существует каких-то четких запретов относительно определенных цветов, которые нельзя сажать на могиле, но лучше не сажать те цветы, которые имеют большие бутоны, к примеру, розы, пионы или хризантемы. Такие цветы подходят для сада, а не кладбища. Ниже подробнее рассказали, какие цветы не стоит сажать во дворе.

Розы

Многие любят украшать могилы родных розами, однако на кладбище этим цветам точно не место. Они очень колючие и могут так разрастись, что перекроют высотой половину памятника.



Не стоит сажать на кладбище розы / Фото Pexels

Вербена

Этот цветок не советуют сажать на кладбище, потому что в определенной степени это растение является мистическим и с ним связано немало легенд. Лучше обойти ее вниманием и выбрать другое растение.

Астильба

Цветок довольно пестрый и цветной, поэтому не очень уместный вид имеет на кладбище. Обычно это растение на кладбище не высаживают.

К слову! На кладбище надо убрать до Троицы. В какие дни надо поубирать на кладбище в мае читайте в нашем материале.

Дельфиниум

Несмотря на то, что эти цветы очень красиво выглядят, от посадки на кладбище надо отказаться, потому что растения требуют постоянного ухода. Дельфиниум является требовательным к почве, поэтому на кладбище может очень плохо расти.