В теплое время года может наблюдаться активный наплыв насекомых и различных вредителей, поэтому потребность избавиться от них остро возникает, пишет 24 Канал со ссылкой на Униан.

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Против насекомых и грызунов можно приобрести магазинные спреи, однако они достаточно токсичны, поэтому их не рекомендуется использовать в случае, если дома живут маленькие дети или домашние любимцы.

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Оказывается, от блох, мошек, тараканов, муравьев, мух и мышей можно избавиться с помощью эфирных масел. Они прекрасно защитят от вредителей и подарят хороший запах дома.

Как избавиться от вредителей с помощью эфирных масел?

Против комаров лучше всего работает эфирное масло эвкалипта, лимонника, гвоздики и лаванды. Достаточно нанести несколько капель на москитную сетку или подоконник. Если комары все же залетели, то капельки надо растворить в воде, перелить в пульверизатор и распылить в помещении. А еще ароматы можно использовать в аромалампе.

Избавиться от блох в доме можно с помощью ароматов чайного дерева, лаванды или розмарина. Маслом надо обработать плинтусы, подстилки и распространенные места, где лежат животные. Средство нужно развести водой и распылить на всех участках.

Вывести тараканов из дома можно благодаря эфирному маслу цитрусовых, мяты и эвкалипта. Вредители очень не любят этих запахов, поэтому быстро убегут из вашего дома. Ароматным маслом надо обработать щели, вентиляционные отверстия и места на кухне.



Тараканов отпугивают эфирные масла / Фото Pexels

Если дома часто поселяются муравьи, тогда против них следует применять эфирное масло перечной мяты. Достаточно нанести несколько капель вдоль дорожек, чтобы муравьи перестали посещать дом.

Мухи и мошки очень не любят запаха базилика, гвоздики и лемонграсса. Разведите масло с водой и используйте для влажной уборки в доме. Жидкостью можно протереть подоконники, все поверхности и пол.

К слову, ранее мы уже рассказывали, как бороться с белокрылкой на огороде – к вашим овощам она даже не приблизится.

Против моли можно применять масла лаванды, цитрусовых и кедра. Нужно нанести несколько капель на ватный диск и разложить между вещами. А вот мыши очень не любят запаха мяты, ментола и эвкалипта. Нужно скатать вату в шарики и пропитать их эфирным маслом, а после этого разложить в тех местах, где могут быть грызуны.