У теплу пору року може спостерігатися активний наплив комах та різних шкідників, тому потреба позбутися від них гостро виникає, пише 24 Канал з посиланням на Уніан.

Читайте також Щури втечуть самі: 7 рослин, які найбільше відлякують гризунів

Проти комах та гризунів можна придбати магазинні спреї, однак вони досить токсичні, тому їх не рекомендовано використовувати у випадку, якщо вдома живуть маленькі діти чи домашні улюбленці.

До речі, знайти засоби від шкідників за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет. А з підпискою "Для своїх" доставка – безкоштовна.

Виявляється, від бліх, мошок, тарганів, мурах, мух та мишей можна позбутися за допомогою ефірних олій. Вони чудово захистять від шкідників та подарують гарний запах оселі.

Як позбутися від шкідників за допомогою ефірних олій?

Проти комарів найкраще працює ефірна олія евкаліпта, лимонника, гвоздики та лаванди. Достатньо нанести кілька крапель на москітну сітку чи підвіконня. Якщо комарі все ж таки залетіли, то крапельки треба розчинити у воді, перелити в пульверизатор та розпорошити в приміщенні. А ще аромати можна використовувати в аромалампі.

Позбутися від бліх в будинку можна за допомогою ароматів чайного дерева, лаванди чи розмарину. Олією треба обробити плінтуси, підстилки та поширені місця, де лежать тварини. Засіб потрібно розвести водою й розпорошити на всіх ділянках.

Вивести тарганів з дому можна завдяки ефірній олії цитрусових, м’яти та евкаліпта. Шкідники дуже не люблять цих запахів, тому швидко втечуть з вашого дому. Ароматною олією треба обробити щілини, вентиляційні отвори та місця на кухні.



Тарганів відлякують ефірні олії / Фото Pexels

Якщо вдома часто оселяються мурахи, тоді проти них варто застосовувати ефірну олію перцевої м’яти. Достатньо нанести кілька крапель вздовж доріжок, щоб мурахи перестали відвідувати оселю.

Мухи та мошки дуже не люблять запаху базиліка, гвоздики та лемонграсу. Розведіть олію з водою та використовуйте для вологого прибирання в домі. Рідиною можна протерти підвіконня, всі поверхні та підлогу.

До слова, раніше ми вже розповідали, як боротися з білокрилкою на городі – до ваших овочів вона навіть не наблизиться.

Проти молі можна застосовувати олії лаванди, цитрусових та кедру. Потрібно нанести кілька крапель на ватяний диск та розкласти між речима. А от миші дуже не люблять запаху м’яти, ментолу та евкаліпту. Потрібно скачати вату в кульки й просочити їх ефірною олією, а після цього розкласти в тих місцях, де можуть бути гризуни.