Є низка рослин, яка відлякує щурів настільки сильно, що на ділянку вони вже навіть не повертаються, пише 24 Канал з посиланням на Daily Express.
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Які рослини відлякують щурів?
Перцева м’ята
Шури ненавидять запах перцевої м’яти, тому цю рослину треба обов’язково посадити в саду.
Лавровий лист
Потрібно розкинути по городу лавровий листок, який є для щурів отруйним. Гризуни можуть сприйняти його як їжу та з’їсти.
Цибуля
Садівники радять посадити в саду не лише цибулю, але й часник та порей. Запах рослин дуже сильно відлякує пацюків, тому вони будуть тікати з ділянки.
Запах рослин відлякує щурів / Фото Pexels
Лаванда
Ця рослина має дуже ароматний запах, тому здатна відлякати гризунів, які ненавидять її різкий аромат. Окрім щурів, лаванда може відлякати й мишей.
Шавлія
У шавлії містяться туйон та цинеол, які для щурів можуть видатися нестерпними, тому гризуни будуть якнайдалі триматися від ділянки.
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Хризантеми
Квіти містять пестицид піретрин, який є отруйним для гризунів. Його часто використовують як природний засіб в боротьбі проти мух, мурах та молі. Хризантема має сильний запах, який для щурів є нестерпним.
Цитронела
Завдяки цитронелі вдасться швидко позбутися на ділянці не лише щурів, але й комарів. Лимонний аромат дезорієнтує гризунів в просторі та маскує їхні сліди.