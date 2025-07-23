Есть ряд растений, которые отпугивают крыс настолько сильно, что на участок они уже даже не возвращаются, пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Express.

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Какие растения отпугивают крыс?

Перечная мята

Шуры ненавидят запах перечной мяты, поэтому это растение надо обязательно посадить в саду.

Лавровый лист

Нужно разбросать по огороду лавровый лист, который является для крыс ядовитым. Грызуны могут воспринять его как пищу и съесть.

Лук

Садоводы советуют посадить в саду не только лук, но и чеснок и порей. Запах растений очень сильно отпугивает крыс, поэтому они будут убегать с участка.



Запах растений отпугивает крыс / Фото Pexels

Лаванда

Это растение имеет очень ароматный запах, поэтому способно отпугнуть грызунов, которые ненавидят ее резкий аромат. Кроме крыс, лаванда может отпугнуть и мышей.

Шалфей

В шалфее содержатся туйон и цинеол, которые для крыс могут показаться невыносимыми, поэтому грызуны будут держаться подальше от участка.

К слову, ранее мы уже рассказывали, как бороться с белокрылкой на огороде – к вашим овощам она даже не приблизится.

Хризантемы

Цветы содержат пестицид пиретрин, который является ядовитым для грызунов. Его часто используют как природное средство в борьбе против мух, муравьев и моли. Хризантема имеет сильный запах, который для крыс является невыносимым.

Цитронелла

Благодаря цитронеле удастся быстро избавиться на участке не только крыс, но и комаров. Лимонный аромат дезориентирует грызунов в пространстве и маскирует их следы.