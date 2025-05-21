Фотографії – це досить звичний і зручний спосіб зберегти важливі та пам'ятні моменти з життя дитини, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". Та важливо знати, що здавна саме світлин з малюками стосувалося чимало застережень та забобонів.

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Що не можна робити з дитячими фотографіями?

Одна з найбільш розповсюджених прикмет про дитячі фото попереджає, що не можна публікувати їх у соціальних мережах. Старі люди вірять, що так можна навести на дитину пристріт та зробити її вразливою до зурочення. Окрім того, через таку світлину можна передати дитині негативну енергетику – особливо це стосується випадків, якщо малюка побачать заздрісні чи недоброзичливі люди.

Езотерики вважають, що енергетика дитини ще не повністю сформована, тож може бути надзвичайно вразливою до впливу чужих людей. І ще здавна прабабусі та прадідусі намагалися заховати дітей від зайвої уваги чужих людей. Окрім того, існує також і прикмета про те, що не варто фотографувати дитину до того, як їх виповниться 40 днів. За повір'ями, саме за цей час душа дитини повністю "входить" у наш світ та адаптується.

До речі, раніше ми вже розповідали, які 5 речей не можна зберігати в домі, адже вони мають погану енергетику та відлякують гроші.

Інше повір'я стверджує, що нізащо не можна зберігати дитячі фотографії біля дзеркал. Здавна саме щодо люстерок існувало чимало забобонів – мовляв, це портали в інший світ, такі собі "проходи" у потойбіччя, де криється усе лихе та нечисте.



Дитячі фотографії не можна зберігати у деяких місцях / Фото Pexels

І якщо покласти дитячі фотографії біля дзеркала, це начебто може нашкодити дитині та навіть спотворити її ауру. Та залишати дитячі фото не можна не тільки біля дзеркала, але й загалом у легкодоступних місцях – повір'я стверджують, що через знімок будь-яка людина може впливати на енергетику дитини, і не завжди позитивно.

Інший поганий знак – знищувати чи викидати дитячі фото, навіть якщо людина, зображена на них, вже доросла. Згідно з цією прикметою, так можна нашкодити людині, забрати її удачу та здоров'я.

Не варто й фотографувати дітей, що сплять – це призведе до того, що душа дитини, що "блукає світами" під час сну, згодом може випадково повернутися не у тіло, а до фотографії.