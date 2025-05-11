Ежедневная уборка для многих кажется нереалистичной и слишком хлопотной задачей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Впрочем, вы будете удивлены, когда обнаружите, что это только уменьшает общее количество мытья и чистки, что вам приходится выполнять в течение недели.

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Убирайте вещи после их использования

Совет номер один, который дают эксперты по уборке – это ставить вещи на места сразу же после того, как вы их используете. Всегда гораздо проще потратить несколько секунд или минуту, чтобы убрать книгу или помыть тарелку, чем в конце дня или недели разбираться с кучами беспорядка.

Застилайте кровать

Убранная и опрятная кровать сразу создает ощущение порядка в спальне, и никто не любит снова заворачиваться в смятую постель после напряженного и долгого дня. А вот застилание кровати гарантирует, что вечером вы вернетесь к опрятному месту для отдыха.



Кровать нужно застилать с самого утра / Фото Pexels

Протирайте столешницы после каждого приема пищи

Если вы не пролили ничего во время обеда, эта задача займет у вас считанные секунды. Кроме того, если вы будете убирать столы после каждого приема пищи, пятна и загрязнения не успеют впитаться в поверхность, и поддерживать блеск столешниц будет в разы проще.

Разбирайте вещи, как только они попадают в дом

Если вам кажется, что куча почты в коридоре множится как будто сама собой, вероятно, вы еще не справились с еще одной проблемой, о которой говорят эксперты по чистоте. Вещи нужно разбирать сразу же после того, как они попадают в дом.

Это значит сразу же раскладывать продукты в холодильник или шкаф, вешать одежду на вешалки и сортировать почту, выбрасывая ненужное.

Очищайте кухонную раковину

Грязная раковина, наполнена немытой посудой, может сразу создать неопрятный вид кухни. И кому нравится после пробуждения заходить на грязную кухню? Поэтому эксперты советуют с вечера мыть всю посуду и протирать раковину, чтобы на ней не оставалось капель.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, как можно элементарно отчистить краны до блеска.