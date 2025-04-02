Идеальная чистота кранов – это цель многих людей во время уборки. Но для того, чтобы этого достичь, недостаточно использовать одно только моющее средство, сообщает 24 Канал.

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Чем мыть краны от известкового налета?

Чтобы не повредить дорогую сантехнику агрессивной химией, можно воспользоваться простыми, однако не менее эффективными народными средствами. Они помогут очистить краны без лишних усилий.

Хозяйственное мыло

Идеально оно подходит для очистки хромированных кранов. Для того, чтобы подготовить такое средство, нужно натереть брусок хозяйственного мыла и залить его стаканом воды. После этого размешайте смесь до однородности и нанесите на места, где собрался налет.

Средство нужно оставить на час, а после этого тщательно смыть с помощью теплой воды. Эта смесь не только очистит кран, но и придаст ему блеск и сияние.



Хозяйственным мылом можно помыть краны / Фото Pexels

Горячий уксус

Такое средство вернет вашим кранам первозданный вид. Сначала нужно подогреть обычный столовый уксус, а после этого намочить в нем кусок ткани и обмотать ею кран.

Оставьте его так на полчаса, а после этого щеткой потрите места, где еще есть остатки грязи и накипи. После такой процедуры даже старый кран заблестит чистотой.

Лимонная кислота

Этот метод занимает достаточно много времени, но и результат дает безупречный. Из лимонной кислоты и теплой воды нужно приготовить раствор, смешав одну часть кислоты и 4 части воды. После этого замочите полотенце в растворе и обмотайте кран. Оставьте так на ночь, а утром смойте раствор теплой водой.

От этого средства кран будет сиять чистотой, а весь известковый налет исчезнет.

К слову, грязь собирается не только на смесителях, но и на кухонных поверхностях. В частности, ранее мы рассказывали, как можно легко отмыть жир с кухонных шкафчиков.

Чем нельзя чистить краны?

Чистка сантехники – это не такая простая задача, как может показаться на первый взгляд. Неправильно подобранное средство может привести к тому, что кран покроется темными пятнами, поцарапается и потеряет блеск.

В частности, среди запретов – любые абразивные средства. Даже обычная сода может оставить царапины на полированной поверхности, а долговечность прибора снизится.

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Жесткие губки и скребки – это также не лучшие средства, и чистить ими смесители не стоит. Результат вас не порадует, а отшлифованная поверхность станет не блестящей, а шероховатой.