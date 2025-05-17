Щоб прибрати неприємний запах з пральної машинки, знадобиться один засіб, який є на кухні в кожного, пише 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку Джека Каллагана.

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Як очистити пральну машинку

Очищувати техніку треба починаючи з фільтра й лотка для мийного засобу. Спочатку добре промийте їх мильною водою, а тоді нанесіть трохи оцту. Все ненадовго залишіть, а тоді очистіть щіткою.

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Гумовий ущільнювач теж треба обприскати оцтом й накрити зверху серветкою з мікрофібри. Все потрібно залишити на годину. Для миття дверей і петель теж треба використовувати оцет, а далі запустити гарячий цикл прання без речей. Всередину в барабан треба додати оцет й соду. Таким чином машинка очиститься й буде гарно пахнути.



Пральну машину очистити досить легко / Фото Pexels

Після прання дверцята пральної машинки треба залишати відкритими, щоб зайва волога висохла. Глибоке очищення пральної машинки потрібно проводити раз на один – три місяці.

До речі, раніше ми розповідали про основні причини, чому ваша ванна виглядає такою брудною.

Саме оцет є ефективним натуральним засобом для чищення, а ще плюсом є те, що він досить доступний. Його можна використовувати для миття посудомийної машини, для розчинення вапняного нальоту чи жиру.