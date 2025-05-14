Из-за высокой температуры и сильных струй воды, некоторые предметы могут повредиться, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Именно поэтому специалисты призывают некоторые вещи мыть вручную, чтобы они дольше прослужили и не ломались.

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Чувствительная посуда

Не стоит в посудомоечную машинку класть алюминий, медь, чугун, углеродистую сталь или сковородки с антипригарным покрытием. Их надо мыть только вручную.

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Изделия из пластика

Крышки и контейнеры для хранения пищи не стоит мыть в посудомоечной машине, поскольку они могут деформироваться. От высокой температуры тонкий пластик очень быстро повреждается. В отдельных случаях можно использовать только верхнюю полку в машинке.

Термокружки

Термосы и термокружки не рекомендуется мыть в посудомоечной машине. Это поможет им дольше прослужить и сохранять в дальнейшем необходимую температуру.

Деревянные предметы

Не стоит класть деревянные лопатки или ложки в посудомоечную машину, поскольку при таком мытье они потеряют свою обработку.



Не все можно мыть в посудомойке / Фото Pexels

Мрамор

Материал является дорогим, поэтому может повредиться в посудомоечной машинке. Тарелки, разделочные доски и скалки стоит мыть руками.

Серебро 925 пробы

Мытье серебряных столовых приборов в посудомоечной машине может их испортить, поэтому лучше от этой идеи отказаться.

Кухонные ножи и ножницы

Высокая температура тупит лезвия, а сильные струи воды могут ударить нож о другую посуду и повредить его. А вот деревянные ручки могут треснуть или расшататься.

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Стекло и хрусталь

Не стоит класть в посудомоечную машину очень особые и дорогие бокалы для вина, поскольку из-за резкого перепада температур, хрусталь может потемнеть. Если ножки сдвинутся во время мытья, то могут легко разбиться.