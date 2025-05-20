Кросівки є улюбленим взуттям чоловіків та жінок, пише 24 Канал. Попри наявність інших моделей взуття, саме кросівки всі ми носимо найчастіше. Однак постійне носіння такого взуття потребує ретельного очищення.

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Не завжди очищення звичайною щіткою є ефективне, тому варто кидати взуття прати в машинку. Однак треба обов’язково дотримуватися рекомендацій, щоб взуття не розклеїлося чи не пошкодилося. Є кілька помилок, які призводять до псування взуття, тому про них треба пам’ятати.

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Перевіряйте взуття перед пранням

Перед тим, як вкинути взуття у пральну машину, перевірте чи добре тримається підошва. Якщо ні, то краще не кидати кросівки прати, оскільки тривале обертання барабана лише пришвидшить процес відклеювання. Такі кросівки треба прати вручну.

Неправильний режим

Виберіть у пральній машинці спеціальний режим для взуття. Якщо техніка не оснащена такою функцією, тоді кросівки найкраще прати в делікатному режимі.

Віджимання

Не варто для взуття вмикати сильне віджимання, бо кросівки просто потріскають. Найкраще встановити швидкість, яка не буде перевищувати позначки 600 віджимань.



Правильне прання кросівок є дуже важливим / Фото Pexels

Температура

Для того, щоб шкіра на кросівках не потріскалася, їх треба прати в температурі 30 градусів. Якщо забруднення значно складні, тоді варто використовувати ручне прання.

Як правильно кидати кросівки в пральну машинку

Перед завантаженням кросівок в пральну машинку, треба очистити протектор від маленьких камінців. Устілки й шнурівки також треба витягнути, бо у машинці вони можуть пошкодитися.

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Як сушити взуття

Сушити взуття у пральній машинці не рекомендовано, оскільки воно може легко зіпсуватися. Не можна їх сушити на змійці у ванній кімнаті чи на батареї, бо висока температура призведе до деформації підошви. Кросівки треба висушувати на свіжому повітрі.