Щоб повернути речам доглянутий вигляд, варто застосувати певні хитрощі, пише 24 Канал. Деякі господині вже давно знайшли методи, які справді працюють та є дієвими. Далі розповімо, чим саме варто вивести шерсть для тварин.

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Кухонна губка

Помістіть чисту кухонну губку в барабан, а після завершення прання ви побачите, що губка як магніт, зібрала всі ворсинки й шерсть тварин. Можете кидати губку в барабан під час кожного прання, а після місяця користування змінювати на іншу.

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Волога серветка

Звичайна волога серветка здатна зібрати на себе шерсть, волосся, нитки. Використовуйте гігієнічну вологу серветку, яка є досить щільною та не рветься при розтягуванні. Для досягнення кращого результату, можна додати кілька вологих серветок.



Шерсть з одягу можна легко вивести / Фото Pexels

Сітчастий мішок

Спеціальний сітчастий мішок для прання виконує функцію фільтра й під час прання збирає на себе більшу частину шерсті. Такий мішок знадобиться всім, в кого залишається багато шерсті на одязі.

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Кульки чи диски для прання

Для прання є спеціальні кульки чи диски, що зроблені з пластику або силікону. Вкиньте ці вироби у барабан, щоб зібрати всю шерсть та ворс. Їх треба помістити в барабан, а після прання видалити з них накопичене сміття й прополоскати.