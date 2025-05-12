Маленькі дрозофіли люблять залишки їжі чи підгнилі фрукти, тому треба слідкувати за їхньою свіжістю, щоб утилізувати навіть найменшу появу гниття, пише 24 Канал. Часом мушок можна помітити в смітнику, особливо в спеку. Щоб вони не надокучали на кухні, вивести їх можна за допомогою досить простих методів.

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Кущі базиліку

Чудово відлякує дрібних мошок базилік, тому рослину можна просто посадити в горщик й бути певними, що дрозофілів на кухні – не буде. Для того, щоб швидко вивести їх з квартири, можна у воді змішати олію базиліка й розпилити її по кімнаті.

До слова, часто доводиться боротися не лише з дрозофілами. Раніше ми вже розповідали, як позбутися кліщів у саду та на городі.

Винна пастка

У склянку потрібно налити трішки червоного вина й зверху затягнути харчовою плівкою. Далі зубочисткою робиться кілька отворів, щоб комахи могли залетіти всередину. Їх сильно привабить запах, тож вони туди таки залетять, але вже не зможуть вибратися.

Липкі пастки

У магазині можна купити липку пастку для мух та розвісити в кількох місцях, де найчастіше зустрічаються мошки. Коли стрічка буде повністю заповнена мушками, її можна замінити на нову, за потреби.



Дрозофілів можна легко вивести / Фото Pexels

Запах часнику

Потрібно нарізати кілька зубчиків часнику й розкласти в тих місцях, де є найбільше скупчення комах. Дрозофіли дуже не люблять часниковий запах, тому зникнуть й більше не прилетять.

Спрей з ваніліном

У склянці води розмішайте чайну ложку порошкового ваніліну, перелийте в пульверизатор та побризкайте в місцях найбільшого скупчення мошок. Комахи теж не люблять цього запаху, тому покинуть кухню.

Щоб дрозофіли не з’являлися у вашій домівці, треба ретельно стежити за сміттям. Не допускайте накопичення, оскільки якщо воно буде переповнене шкірками овочів чи фруктів, то вони з часом почнуть гнити, а мошки залюбки злетяться на запах гнилі.