Маленькие дрозофилы любят остатки пищи или подгнившие фрукты, поэтому надо следить за их свежестью, чтобы утилизировать даже малейшее появление гниения, пишет 24 Канал. Иногда мушек можно заметить в мусорнике, особенно в жару. Чтобы они не надоедали на кухне, вывести их можно с помощью достаточно простых методов.

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Кусты базилика

Прекрасно отпугивает мелких мошек базилик, поэтому растение можно просто посадить в горшок и быть уверенными, что дрозофил на кухне – не будет. Для того, чтобы быстро вывести их из квартиры, можно в воде смешать масло базилика и распылить его по комнате.

К слову, часто приходится бороться не только с дрозофилами. Ранее мы уже рассказывали, как избавиться от клещей в саду и на огороде.

Винная ловушка

В стакан нужно налить немного красного вина и сверху затянуть пищевой пленкой. Далее зубочисткой делается несколько отверстий, чтобы насекомые могли залететь внутрь. Их сильно привлечет запах, поэтому они туда таки залетят, но уже не смогут выбраться.

Липкие ловушки

В магазине можно купить липкую ловушку для мух и развесить в нескольких местах, где чаще всего встречаются мошки. Когда лента будет полностью заполнена мушками, ее можно заменить на новую, при необходимости.



Дрозофилов можно легко вывести / Фото Pexels

Запах чеснока

Нужно нарезать несколько зубчиков чеснока и разложить в тех местах, где есть наибольшее скопление насекомых. Дрозофилы очень не любят чесночный запах, поэтому исчезнут и больше не прилетят.

Спрей с ванилином

В стакане воды размешайте чайную ложку порошкового ванилина, перелейте в пульверизатор и побрызгайте в местах наибольшего скопления мошек. Насекомые тоже не любят этого запаха, поэтому покинут кухню.

Чтобы дрозофилы не появлялись в вашем доме, надо тщательно следить за мусором. Не допускайте накопления, поскольку если оно будет переполнено кожурой овощей или фруктов, то они со временем начнут гнить, а мошки охотно слетятся на запах гнили.