Фахівці радять мити вікна в сіру погоду, оскільки миття вікон в сонячний день призводить до того, що розводи стають дуже помітними, пише 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку Шантель Міли.

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Як вимити вікна від розводів

Дуже часто біля вікон можна помітити павутиння й павуків. Для того, щоб їх позбутися, треба створити засіб, який ідеально вимиє вікна та ще й віджене з кімнат непроханих гостей.

Для засобу потрібно 4 ложки води змішати з двома чашками оцту, четвертиною чашки засобу для миття посуду й додати кілька крапель олії перцевої м’яти. Ця суміш чудово видаляє бруд та жир з вікон й настільки чудово вимиває вікна, що не залишає по собі розводів. Нанесіть рідину на губку й протріть нею вікна.

До слова, часто доводиться боротися не лише з мурахами. Раніше ми вже розповідали, як позбутися кліщів у саду та на городі.

Однак, якщо вдома проживає собака чи кішка, то від м’ятної олії треба відмовитися, оскільки на домашніх улюбленців запах доволі погано діє.

Миття вікон може відігнати павуків
Миття вікон може відігнати павуків / Фото Pexels

Олія потрібна лише для того, щоб відлякати павуків. Якщо ж їх у вашому домі немає, тоді її додавати не варто. Та у випадку, якщо павуки часто плетуть павутиння вдома, то для того, щоб їх відлякати, у воду можна додавати олію цитрусових, лаванди, чайного дерева, кориці чи троянди.

Щоб вікна блищали й мали дивовижний ефект, цією сумішшю їх достатньо мити раз на тиждень.