Фахівці радять мити вікна в сіру погоду, оскільки миття вікон в сонячний день призводить до того, що розводи стають дуже помітними, пише 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку Шантель Міли.

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Як вимити вікна від розводів

Дуже часто біля вікон можна помітити павутиння й павуків. Для того, щоб їх позбутися, треба створити засіб, який ідеально вимиє вікна та ще й віджене з кімнат непроханих гостей.

Для засобу потрібно 4 ложки води змішати з двома чашками оцту, четвертиною чашки засобу для миття посуду й додати кілька крапель олії перцевої м’яти. Ця суміш чудово видаляє бруд та жир з вікон й настільки чудово вимиває вікна, що не залишає по собі розводів. Нанесіть рідину на губку й протріть нею вікна.

До слова, часто доводиться боротися не лише з мурахами. Раніше ми вже розповідали, як позбутися кліщів у саду та на городі.

Однак, якщо вдома проживає собака чи кішка, то від м’ятної олії треба відмовитися, оскільки на домашніх улюбленців запах доволі погано діє.



Миття вікон може відігнати павуків / Фото Pexels

Олія потрібна лише для того, щоб відлякати павуків. Якщо ж їх у вашому домі немає, тоді її додавати не варто. Та у випадку, якщо павуки часто плетуть павутиння вдома, то для того, щоб їх відлякати, у воду можна додавати олію цитрусових, лаванди, чайного дерева, кориці чи троянди.

Щоб вікна блищали й мали дивовижний ефект, цією сумішшю їх достатньо мити раз на тиждень.