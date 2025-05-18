Чтобы вернуть вещам ухоженный вид, стоит применить определенные хитрости, пишет 24 Канал. Некоторые хозяйки уже давно нашли методы, которые действительно работают и являются действенными. Далее расскажем, чем именно стоит вывести шерсть для животных.

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Кухонная губка

Поместите чистую кухонную губку в барабан, а после завершения стирки вы увидите, что губка как магнит, собрала все ворсинки и шерсть животных. Можете бросать губку в барабан во время каждой стирки, а после месяца пользования менять на другую.

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Влажная салфетка

Обычная влажная салфетка способна собрать на себя шерсть, волосы, нити. Используйте гигиеническую влажную салфетку, которая является достаточно плотной и не рвется при растяжении. Для достижения лучшего результата, можно добавить несколько влажных салфеток.



Шерсть с одежды можно легко вывести / Фото Pexels

Сетчатый мешок

Специальный сетчатый мешок для стирки выполняет функцию фильтра и во время стирки собирает на себя большую часть шерсти. Такой мешок понадобится всем, у кого остается много шерсти на одежде.

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Шарики или диски для стирки

Для стирки есть специальные шарики или диски, сделанные из пластика или силикона. Бросьте эти изделия в барабан, чтобы собрать всю шерсть и ворс. Их надо поместить в барабан, а после стирки удалить из них накопленный мусор и прополоскать.