Существует немало народных рекомендаций относительно того, какие деревья нужно сажать во дворе и саду, чтобы привлечь счастье и успех в дом, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек". Поэтому стоит убедиться, что у вас растут растения, которые могут защитить от неприятностей.

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Рябина

Если вы хотите уберечь свой дом от сглаза и зависти соседей, непременно нужно посадить возле дома рябину. Это, на первый взгляд, вполне обычное дерево имеет очень мощную энергетику, что никогда не пропустит в ваш дом человека не нечистыми помыслами.



Рябина защищает от зла / Фото Pexels

Осина

Предки верили, что осина – это дерево, которое может поглощать различные негативные воздействия. Она вроде бы также может защитить от сглаза и сглаза, облегчает последствия магического воздействия.

Вероятно, о осиновый круг, который защищает от нечисти, слышали все – и осиновое дерево, посаженное на участке, будет действовать совсем не хуже.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, в какие дни, согласно приметам, нельзя платить коммуналку – это притянет нищету и бедность.

Лещина

Если вы хотите защитить дом от скандалов и зависти, тогда лещина – это лучший вариант. Его можно посадить во дворе, или на границе участка: тогда он не пропустит никого плохого на него.

Кроме того, часто использовали и прутики из орешника: их втыкали по периметру участка, чтобы защитить его от нечистой силы.