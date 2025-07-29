Веник нельзя оставлять, где заблагорассудится, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек". Предки верили, что это может привести к тому, что в дом проникнут несчастья и беды.

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И есть 3 особо опасные места, где веник точно оставлять не стоит.

Гостиная

Если вы будете хранить веник в гостиной, вскоре это может привести к появлению скандалов, ссор и семейных проблем. Кроме того, веник, оставленный в этой комнате, вызывает напряженные отношения между родителями и детьми, а также недоразумения между супругами.

За дверью

Многие люди оставляют некоторые двери открытыми большую часть времени – например двери, ведущие на кухню или в спальню. И хранение веника в уголке за дверью может казаться удачным, ведь там он не бросается в глаза – но на самом деле это лишает веник его положительной энергии.



Не стоит ставить веник за дверью / Фото Pexels

Советуют хранить его в местах, не имеющих негативной энергетики и не притягивающих беды. Лучшими вариантами являются кладовая, кухня или коридор – но обязательно ставьте веник ручкой вверх.

К слову, осторожными стоит быть не только с веником. Ранее мы уже рассказывали, что нельзя оставлять на столе на ночь, чтобы не случилось беды.

Ванная комната

Держать веник в туалете или ванной точно не стоит. Поверья утверждают, что если оставлять его в помещениях, связанные с гигиеной, это может негативно повлиять на здоровье жителей дома.