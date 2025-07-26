Народные поверья утверждают, что в жилье никогда не стоит приносить ракушки – и особенно в большом количестве, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек".

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Почему нельзя приносить ракушки домой?

Существует немало примет, которые предупреждают о опасных предметах, которые не стоит держать дома. И ракушка – это неожиданное дополнение к списку. Впрочем, перечень причин, по которым не стоит приносить ее в квартиру, достаточно весомый, поэтому стоит с ним считаться.

Остаток чужой жизни

В природе раковина является домом живого организма, а именно моллюска. И когда он погибает, остается только внешняя оболочка, но энергетически она все еще ассоциируется с потерей жизни.

Пустая раковина ассоциирует пустоту, смерть и негативную энергию. Если собирать ракушки дома, они вроде бы могут провоцировать недоразумения и скандалы в семье, нестабильность и истощение.

Проблемы со здоровьем

В некоторых культурах верят, что ракушки могут даже влиять на здоровье жителей дома. Особенно не советуют держать их возле кровати или места, где вы очень часто бываете – например кухня или спальня, иначе это может привести к усталости организма.



Ракушки не советуют держать дома / Фото Pexels

Тревожный знак

Внимательными стоит быть с закрытыми ракушками, или же теми, напоминающими свернутую спираль. Эзотерики убеждены, что такая форма связана с окончанием цикла, или же с замыканием энергии – и это приводит к потере жизненных сил, подавленности и эмоционального спада.